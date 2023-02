Les policiers à la retraite aux jeunes policiers : « Les ordres illégaux, il faut les refuser. Faut pas tirer »

Ce 16 février marque l’anniversaire du rappel à Dieu des six (6 ) policiers tués au mois de Février 1994 sur les Allées du centenaire à Dakar rebaptisées aujourd’hui, Boulevard du Général de Gaulle, lors d’un meeting du Parti démocratique sénégalais (PDS). 29 ans après, l’affaire n’a toujours pas été élucidée selon le président du mouvement national des policiers à la retraite du Sénégal tous corps confondus qui a invité les forces de défense et de sécurité à la vigilance pour protéger le peuple et non le contraire. C’est ce 16 février que nous allons célébrer le 29e anniversaire de l’assassinant des six (6) policiers du Groupement Mobile d’Intervention (GMI) pour assurer la sécurité des personnes et des biens au meeting qu’avait organisé l’ancien opposant Me Wade. Depuis, l’Etat ne pense plus à ces agents, à part le million de Fcfa versé aux familles des défunts. Ce que déplore Cheikhna Keita : « Ce n’est normal pour des gens qui ont laissé des enfants, une famille et qui n’ont pas été pris en charge par l’Etat du Sénégal. L’ancien Président Me Wade, en 12 ans de règne, n’a jamais pensé à ces agents, de même que Macky Sall à qui j’ai adressé une correspondance pour qu’il s’occupe de ses familles pour réparer cela. » C’est ainsi que le président du mouvement des policiers à la retraite a appelé les jeunes policiers « à faire attention et ne pas dire à chaque fois que ce sont des ordres que nous recevons. Si ce sont des ordres illégaux, il faut les refuser. Il ne faut pas tirer mais taper sur les gens. Ne jamais vendre votre vie pour vous retrouver après en prison comme les policiers Boughaleb ou Fodé Ndiaye tué », renseigne Sudfm.