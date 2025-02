Les obligations du Sénégal chutent après la confirmation des écarts de dette par la Cour des Comptes

Dans un rapport publié sur son site officiel, la Cour des Comptes a révélé que la dette du gouvernement central représentait désormais 99,7 % du produit intérieur brut (PIB) en 2023, contre 65,6 % en 2019. Cette réévaluation met en évidence une augmentation significative de l’endettement du pays au cours des cinq dernières années.



Par ailleurs, le déficit budgétaire du Sénégal a été estimé à 12,3 % du PIB en 2023, bien loin du 4,9 % annoncé par l’administration précédente.



Impact sur les marchés financiers

Cette révélation a eu un impact immédiat sur la confiance des investisseurs et le marché obligataire du pays. La correction des chiffres met en lumière la nécessité pour le Sénégal d’adopter une approche plus rigoureuse en matière de gestion des finances publiques et de transparence budgétaire.



La révision à la hausse de la dette et du déficit pourrait également influencer les relations du pays avec ses créanciers et partenaires internationaux, alors que les investisseurs réévaluent les risques associés aux obligations sénégalaises.



Les défis à venir

Face à ces nouvelles données, le gouvernement devra répondre aux préoccupations croissantes concernant la viabilité de sa dette et les mesures à prendre pour stabiliser l'économie. Des ajustements budgétaires et des réformes structurelles pourraient être nécessaires pour restaurer la confiance et garantir une gestion plus durable des finances publiques.



Cette situation souligne l’importance d’une transparence accrue dans la gestion des finances publiques, un élément clé pour préserver la crédibilité du Sénégal sur les marchés internationaux.