Les incroyables aveux de Thierno Cissé arrêté par la DIC

Le candidat indépendant déclaré Thierno Cissé a été arrêté par la DIC pour avoir a présenté une liste de faux 13 députés au Conseil Constitutionnel afin de valider son parrainage. Cueilli hier par la DIC dans les locaux du conseil constitutionnel, Thierno Cissé est en garde à vue pour confection fr faux parrainages mais aussi faux et usage de faux en écritures publiques. Lors de son audition, Cissé a indiqué avoir pris la décision de se présenter à l’élection présidentielle le 15 août 2023, date à laquelle il a informé son épouse et quelques membres de sa famille. Thierno Cissé, âgé de 53 ans et natif de Pikine, a ajouté n’avoir mené aucune activité de propagande et que c’est le 26 décembre dernier, qu’il a déposé personnellement son dossier au Conseil constitutionnel. Sur la fraude, Thierno Cissé admis avoir agi de la sorte parce qu’il voulait être candidat à la Présidentielle à tout prix.