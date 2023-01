Les exigences surprenantes de Zinedine Zidane pour dire oui au PSG

Selon la presse espagnole, Zinedine Zidane au PSG, c’est toujours possible. Mais il y a des conditions…

Pour beaucoup de monde il y a quelques semaines encore, Zinedine Zidane était le candidat idéal pour prendre la tête des Bleus après le Mondial. Seulement, à ce moment là, tout indiquait que Didier Deschamps allait quitter son poste. Seulement, l’ancien de l’OM et de Chelsea a rempilé jusqu’en 2026, et ça ferme donc les portes à la légende du Real Madrid. Derrière, il y a eu cette fameuse polémique avec les déclarations de Noël Le Graët qui ont occupé l’espace médiatique footballistique pendant presque une semaine, et qui ont coûté cher à l’ex-président de la FFF.

Que va faire Zinedine Zidane maintenant ? C’est la question qui passionne les amateurs de foot, en France comme à l’étranger. En Espagne, on évoque déjà un retour au Real Madrid, mais pour quand ? En fin de saison ? Dans un an et demi ? Tout dépendra de l’avenir de Carlo Ancelotti, alors qu’en Italie, la Juventus semble être l’autre club que l’ancien joueur de l’écurie piémontaise pourrait entraîner. La rumeur Brésil est aussi apparue, mais ne semble pas être d’actualité, puisque le Français n’aurait pas l’intention de diriger une sélection autre que la sienne.