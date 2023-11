Les contentieux Sonko, la présidentielle, verdict de la Cedeao : Ce qu'en dit le Ministre de l'Intérieur

Le ministre de l’Intérieur, qui était face aux députés ce lundi, a été interpellé sur plusieurs questions liées au processus électoral et ses contentieux. À l’Assemblée nationale ce lundi, les critiques n’ont pas manqué contre le ministre de l’intérieur. Le litige né du refus de la délivrance des fiches de parrainage à Ousmane Sonko, la radiation de ce dernier des listes électorales, tous ces points ont été mis sur la table. «Pour les autres choses je ne réponds pas. On avait dit qu’on n’a pas voulu remettre les fiches. Mais qu’en est-il ? C’est la Cour suprême qui a tranché. Vous voulez que je dise quoi d’autre», a répondu Me Sidiki Kaba. Et d’enchainer : « Tout le monde a entendu, on a dit que l’Etat du Sénégal violentait les droits, mais qu’à dit la Cedeao. On a déjà tout entendu». Pour le ministre de l’Intérieur, «Cet Etat est un état de Droit». Pour la prochaine présidentielle, l’homme qui devrait assurer l’organisation s’est aussi engagé, devant les élus. «Je voudrais rassurer les uns et les autres. Les élections qui seront organisées au Sénégal seront transparentes», promet-il. Sidili Kaba assure que le verdit des «sera respecté».