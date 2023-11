Les adieux et conseils de Macky Sall à l'armée

Il ne reste plus que quelques mois à Macky Sall à la tête du pays. Ce mardi, présidant la Journée nationale des forces armées, il a fait ses adieux à la grande famille des armées. «L’année prochaine, s’il plait à Dieu, mon successeur sera à devant vous, assurant la continuité de l’Etat, de la nation et de la République», a annoncé le président Macky Sall à l’armée nationale et ses hauts gradés ce mardi. Présidant al journée nationale des forces armées, il a prodigué ses conseils à la grande muette: «En chef suprême des armées, en vertu de la constitution, il vous commandera et vous lui obéirez. Ainsi, vous resterez fidèles à la tradition démocratique et républicaine de notre pays», leur dit-il. Ainsi, Macky Sall s’est dit confiant, qu’au milieu de tumultes, notre pays continuera d’être un havre de paix, de sécurité et de stabilité. «Je vous remercie et vous félicite vivement pour le travail que nous avons accompli ensemble», leur a-t-il dit.