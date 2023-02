Les 15 jeunes arrêtés chez Sonko bénéficient d’un d’un retour de parquet

Les partisans de Ousmane Sonko qui ont été arrêtés jeudi dernier, ont bénéficié d’un retour de parquet informe leur avocat Me Khoureychi Bâ.Ces quinze (15) jeunes étaient chez Ousmane Sonko le jour du procès opposant leurs leader au ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang. Ils sont selon leur avocat, Me Khoureychi Bâ disséminés entre les brigades de gendarmerie de Ouakam, de la Foire et de Thiong. « Ils attendent donc que le Procureur veuille bien statuer sur leur sort, ajoute l’avocat.