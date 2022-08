Léona Niassène : Le Khalife rappelle aux futurs parlementaires leurs missions face aux administrés…

Le devoir des électeurs a été déjà fait. Ceux-ci attendent dorénavant des actes forts de leurs représentants au niveau de l’Assemblée nationale. Pour la 14e législature, il faut une rupture par rapport à ce que les sénégalais ont l’habitude de voir. C’est ce que semble signifier le khalife général de Léona Niassène à Kaolack.



Ce mardi, la délégation composée de parlementaires élus sous la bannière de Wallu Sénégal s’est rendue à Léona Niassène où elle a été reçue par le Khalife Général Cheikh Ahmed Tidiane Niass et son porte-parole Ahmad Babacar Niass. « Il est heureux de voir des députés après les élections rendre visite à des familles religieuses. Nous prions que Dieu accorde à tous les parlementaires le succès. Mais, il ne faut pas perdre de vue votre rôle qui est sensible et important pour la société. C’est au sein de l’institution que vous occupez que les lois sont votées. Soyez toujours la voix du peuple », a signifié le Khalife à la délégation qui a quitté depuis deux jours la ville sainte de Touba où elle a rencontré Serigne Mouhamadou Mountakha.



Un peu plus tôt, les députés conduits par Mamadou Lamine Thiam se sont présentés à Sokone pour recevoir le message de Serigne Cheikhou Oumar Dème qui les a invités à s'investir pleinement dans la prise en charge des préoccupations des populations sénégalaises.