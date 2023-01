Lenteur Des Travaux / Stade de Kédougou: Yankhoba Diattara Préconise la mise en place d’un comité de suivi

A Kédougou, le niveau d’exécution des travaux du stade n’est pas satisfaisant. En effet, cinq mois après le démarrage de la construction du stade de Kédougou, l’entreprise (CSTP) n’a pu réaliser qu’un taux de 20,12 % des travaux. Et pourtant, deux milliards trois cent millions de francs CFA ont déjà été décaissés des caisses de l’Etat sur un montant estimé à trois milliards neuf cents quarante-huit mille cinq cent francs CFA. Soit un taux de décaissement de 60%. En visite de chantier, dans le cadre du suivi des projets et programmes de son département, le ministre des Sports était dans tous ses états au regard du retard accusé dans la réalisation de cette infrastructure. C’est fort de cela qu’il invite tous les acteurs à s’impliquer pour accélérer les travaux pour que le projet puisse être achevé et livré à la jeunesse de Kédougou dans les plus brefs délais. Et Yankhoba Diattara d’ajouter: « Je demande à madame le gouverneur de mettre un comité de suivi, pas de gestion du projet pour que l’ensemble des acteurs puissent être mis à contribution mais également qu’ils puissent avoir la bonne information sur l’état des engagements et des décaissements de l’état ainsi que le planning du niveau d’exécution afin que chacun puissent être au même niveau d’information », fulmine-t-il. Pour ce qui est des département de Salémata et de Saraya, le ministre des Sports annonce dans le cadre d’un projet conçu au niveau de son département, la réalisation de vingt-six stades départementaux à construire sur l’ensemble du territoire national. Salémata et Saraya seront dotés de stades flambants neufs très prochainement rassure le ministre.