Lendemains de manifestations : Les acteurs de l'hydrocarbure alertent sur une possible pénurie

Après le saccage de plusieurs stations-service lors des dernières manifestations, le Sénégal risque de faire face à une pénurie de carburant, ces prochains jours. Et pour cause ! Beaucoup d'essenceries sont hors d'usage et peinent à se ravitailler en ce moment. L’alerte vient des acteurs du secteur des hydrocarbures. «On a peur qu'il y ait pénurie de carburant au Sénégal, dans les prochains jours, parce que les livraisons ne se font plus convenablement», a fait savoir Mathurin Sagna, le secrétaire général des travailleurs du pétrole, gaz et activités connexes du Sénégal sur les ondes de la RFM. Aliou Cissé, un acteur des hydrocarbures, quant à lui, signale que beaucoup de pertes ont été enregistrées sur les chiffres d'affaires. Situation qui a envoyé les travailleurs au chômage technique. «Pratiquement toutes les stations ont été touchées. Nous sommes dans le désarroi, car beaucoup d'entre nous sont partis en chômage technique. C'est vraiment déplorable que des pompistes, des pères de famille, des soutiens de famille voient leurs outils de travail calcinés, brûlés et saccagés. Nous voulons faire savoir à l'opinion nationale et internationale que ceux qui travaillent dans les stations-service sont bien des Sénégalais», souligne-t-il. Pour rappel, plusieurs essenceries ont été visées par les manifestants qui ont tout saccagé. Ce qui fait que ce secteur a enregistré d'énormes dégâts, avec des pertes de chiffres d'affaires inestimables.