LeBron James s'empare du record de points de Kareem Abdul-Jabbar en NBA

Face à Oklahoma City, dans la nuit de mardi à mercredi, LeBron James a passé la barre des 38 387 points en saison régulière, un record en NBA. À 38 ans, la star des Lakers détrône Kareem Abdul-Jabbar, qui détenait le record depuis 1984. C'était l'un de ces records mythiques de la NBA, l'un de ceux que l'on pensait intouchables. Mais dans la nuit de mardi à mercredi, les 38 387 points inscrits par Kareem Abdul-Jabbar en saison régulière sont tombés. Alors que les Los Angeles Lakers recevaient l'Oklahoma City Thunder, LeBron James, à qui il manquait 36 points pour s'emparer du record, a dépassé la marque de Jabbar sur un step back à 10 secondes de la fin du 3e quart. Présent au match et assis au premier rang, Jabbar détenait le record depuis 1984, lorsqu'il avait dépassé Wilt Chamberlain, et l'avait fait progresser jusqu'à sa retraite en 1989. Une fois son record battu, l'ancien pivot, six fois MVP, est venu au centre de terrain pour remettre le ballon du match à LeBron James, très ému. Devant un parterre de stars et les proches de James, le match a été interrompu plusieurs minutes, et un message de félicitations du président Joe Biden a même été diffusé. À 38 ans, porté par une régularité et une longévité sans pareils, James détrône donc une autre légende des Lakers. Et le « King » paraît encore si fringant (30 points de moyenne cette saison) qu'il pourrait pousser ce nouveau record à des hauteurs telles qu'on imagine mal qui pourrait venir un jour prendre sa place. Le Thunder gâche la fête Est-ce dû à la décharge émotionnelle de cette drôle de soirée ? Les Lakers ont en tout cas paru amorphes, souvent spectateurs de James, qu'ils cherchaient à outrance, et absents défensivement. Battus 133-130, sans jamais avoir été en mesure de l'emporter, ils pointent à la 13e place de la conférence Ouest (25 victoires, 30 défaites), derrière leur adversaire du soir et à deux victoires du play-in. Hormis James (38 points au final), Russell Westbrook a été efficace (27 points, 8 passes), mais Anthony Davis a joué à contretemps (13 points, 8 rebonds). Le Thunder en a profité, mené par le néo All-Star Shai Gilgeous-Alexander, excellent (30 points, 8 passes), et Jalen Williams (25 points, 7 rebonds, 6 interceptions).