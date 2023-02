Le salaire des ASP passe de 50.000 FCFA à 90.000 FCFA

Une bonne nouvelle pour les Agents pour la Sécurité de Proximité (ASP). Le député Guy Marius Sagna a annoncé que leur pécule qui été à 50.000 FCFA est passé à 90.000 FCFA par mois. Dans le communiqué reçu par PressAfrik, le parlementaire félicite les concernés qui n’ont ménagé aucun effort pour y arriver. « Ce n'est pas une charité qui a été donnée aux ASP, mais leur victoire après une dure lutte. Je pense aux ASP qui ont été licenciés lors de cette lutte notamment Diamoko Traoré appelée familièrement Bajeen, Aïcha Koné appelée Chacha...et dont aujourd'hui est l'anniversaire (le maliversaire) de leur licenciement arbitraire », a déploré M. Sagna. Poursuivant, il n’a pas manqué de saluer l’augmentation faite par le gouvernement du président Macky Sall et l’engagement des membres de FRAPP. Car à l’en croire, les ASP méritent plus que ces 90.000 FCFA qui leur sont payés mensuellement. Ainsi, il a renseigné que la lutte ne sera pas arrêtée en si bon chemin et qu’il vise un changement du statut des ASP.