Le recours en annulation du décret portant nomination des nouveaux membres de la CENA déposé ce jeudi à la Cour suprême (Document)

L’expert électoral Ndiaga Sylla et plusieurs autres électeurs dont des candidats à la Présidentielle, ont déposé leur recours en annulation du décret portant nomination des nouveaux membres de la Commission électorale nationale indépendante ce jeudi 16 novembre devant la Cour suprême. Parmi les candidats, on peut noter l’ancienne Premier ministre, Aminata Touré, Aida Mbodj, Moustapha Guirassy, Habib Sy, Babacar Diop etc. Ils se feront représenter par un pool d’avocats composé, entre autres membres du barreau sénégalais, de Me Clédor Ciré Ly, Me Moussa Sarr, Me Bamba Cissé.