Le président Macky Sall est arrivé à Kaffrine

Le président de la République Macky Sall est arrivé, jeudi, vers 13 heures, à Kaffrine (centre), où il débute la troisième étape de sa tournée économique, qu’il a entamée depuis lundi dernier par la région de Kédougou (sud-est), a constaté l’APS. A son arrivée, il a été accueilli par une foule immense. Le ministre et maire de Kaffrine, Abdoulaye Saydou Sow, le ministre de la Culture et du Patrimoine historique, Aliou Sow, le président du Conseil départemental, Abdoulaye Wilane, ainsi que plusieurs autorités administratives, religieuses, coutumières et politiques sont également venus lui souhaiter la bienvenue dans la capitale du Ndoucoumane. Durant son séjour dans la région de Kaffrine, le président de la République va inaugurer la sphère administrative régionale de Kaffrine et présider un conseil présidentiel territorialisé et des audiences.