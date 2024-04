Le président Faye annonce son intention d’investir ‘’massivement’’ dans la digitalisation

Le président de la République nouvellement élu, Bassirou Diomaye Faye, a annoncé, mardi, son intention d’investir massivement dans la digitalisation des services et des procédures. ‘’Nous entendons investir massivement dans la digitalisation des services et des procédures administratives’’, a-t-il notamment déclaré dans sa première adresse à la nation, à la veille de la célébration du 64e anniversaire de la fête de l’indépendance. Le chef de l’État a également invité l’administration à adopter de bonnes dispositions dans ses relations avec les administrés. ‘’L’administration doit agir à tous les niveaux de façon plus accueillante et plus efficace pour les usagers du service public. Nous devons bannir de nos pratiques les procédures et formalités indues qui altèrent l’efficacité de l’État’’, a-t-il dit. La digitalisation ou dématérialisation permet un gain de temps pour les usagers des services publics et renforce la transparence des procédures.