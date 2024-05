Le président Bassirou Diomaye Faye en voyage en Guinée du 24 au 25 mai

Après la Mauritanie, la Côte d'Ivoire et la Gambie, le président de la République Bassirou Diomaye Faye se rendra en Guinée pour une visite officielle de deux jours. Selon la présidence de la Guinée, ce sera une visite officielle de travail et d'amitié. Le président Bassirou Diomaye Faye séjournera à Conakry du 24 au 25 mai 2024 et rencontrera son homologue, le colonel Mamady Doumbouya.