Après la suspension de son signal par le CNRA suite aux échauffourées de Mbacké, un nouveau coup dur pour le groupe Walfadjri le préfet de Dakar vient d'interdire les manifestations de l'organe de presse , prévus ce samedi et dimanche. Les motifs évoqués sont : risques de trouble à l’ordre public, entrave au fonctionnement normal d’un service public et entrave à la libre circulation des personnes et des biens.