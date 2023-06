Le préfet de Thiés autorise la marche de FRAPP à Thiés et Tivaouane

LE SG DU FRAPP RAILLE LE PREFET DE DAKAR: "Avec Mor Talla Tine, l'Article 10 de la Constitution du Sénégal qui consacre le droit à la manifestation pacifique n'est pas applicable au département de Dakar".

Le Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine (FRAPP) comptait tenir deux manifestations pacifiques "YOON DAFA JENG" le samedi 17 juin 2023 et le dimanche 18 juin 2023 à Dakar

Ces manifestations ont pour objectif de lutter contre "la 3e candidature illégale et illégitime" de Macky Sall et contre "toute idée de prolongation de son mandat", "la libération de tous les détenus politiques et la justice pour tous ceux qui ont été tués, blessés et torturés par le régime de Macky Sall; la levée immédiate de la séquestration de Ousmane Sonko entre autres réclamations .

Mais le préfet de Dakar à interdit ces manifestations.

« À Dakar, avec Mor Talla Tine l'Article 10 de la Constitution du Sénégal qui consacre le droit à la manifestation pacifique n'est pas applicable au département de Dakar », laisse entendre le Secrétaire général du FRAPP