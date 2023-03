Le préfet de Dakar interdit les marches de Yewwi Askan Wi

Le préfet de Dakar Mor Talla Tine a interdit les marches de la coalition Yewwi Askan Wi prévue les 29 et 30 mars. L'autorité évoque des « menaces réelles de troubles à l'ordre public et entrave à la libre circulation des personnes et des biens». Ainsi, M. Tine informe que "toute violation des dispositions du présent arrêté expose les déclarants aux sanctions prévues par les textes en vigueur». Le Commissaire central de Dakar est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux déclarants et communiqué partout où besoin sera, informe-t-il.