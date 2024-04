Le porte-parole du gouvernement répond aux critiques sur la RTS : « Plus jamais ça ».

Amadou Moustapha Ndieck Sarré, récemment nommé Ministre de la Formation professionnelle et porte-parole du gouvernement, était l’invité de l’émission « Point de vue » sur RTS1 ce dimanche. Face aux critiques concernant l’accès limité accordé à l’opposition sur cette chaîne nationale, le ministre a annoncé des changements significatifs à venir dans la politique de diffusion de la RTS. Lors de son intervention, M. Sarré a abordé les préoccupations soulevées par le milieu médiatique et politique. « Les choses ont changé ; ce n’est plus ce combat épique, et nous, ce que nous voulons, c’est que cela ne se renouvelle plus, plus jamais ça. Que les opposants aient la possibilité de s’exprimer comme ils le veulent, n’est-ce pas, sans être embastillés, sans être opprimés, » a déclaré le ministre, marquant une rupture avec les pratiques antérieures qui ne favorisaient que le parti au pouvoir. Il a également souligné que la RTS avait déjà commencé à évoluer : « C’est également l’occasion de constater que la RTS a commencé véritablement à tourner cette page. Elle sera forcément ouverte à toutes les obédiences de notre pays, parce qu’il est inacceptable que des opposants soient simplement muselés parce qu’ils n’ont pas la même couleur politique que le pouvoir. » M. Sarré a insisté sur l’importance d’un climat politique apaisé où la critique gouvernementale pourrait se faire sans crainte de représailles. « Nous allons nous battre pour que, justement, le climat politique change, qu’il y ait pacification de ce climat là, que les gens aient la possibilité de critiquer l’action du gouvernement, sans être menacés ni emprisonnés, » a-t-il ajouté.