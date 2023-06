Le ministre de la Jeunesse à Guy Marius Sagna : "Nous ne sommes pas coupables de corruption de jeunesse"

Des contrats sont signés par des jeunes qui ne sont pas encore dans leur travail, selon Guy Marius Sagna qui a posé une question orale au ministre de la Jeunesse Pape Malick Ndour.

Selon le député, "au niveau du programme 'Xeyu Ndaw Ni', les salaires ne sont jamais payés à temps, il y a des omissions de plus de huit mois. Ceux qui revendiquent sont payés sans les arriérés. C'est, à la limite, une exploitation de l'homme par l'homme".