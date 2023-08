Le ministère du Commerce saisit plus de 11 tonnes de produits impropres à la consommation à Touba

Une opération de contrôle majeure a été menée par les agents du ministère du Commerce et des Petites et moyennes entreprises, aboutissant à la saisie de plus de 11 tonnes de produits impropres à la consommation. Cette action a eu lieu à Touba, à l’approche du Grand Magal, un événement religieux qui rassemble chaque année des millions de pèlerins. «Pour les produits impropres à la consommation, nous avons eu à saisir un certain nombre de quantité. Nous avons actuellement plus de 11 tonnes de produits impropres à la consommation qui ont été retirés du marché», a informé une source au sein du ministère du Commerce. Les produits saisis comprennent des aliments ainsi que des produits pharmaceutiques. Cette saisie a été effectuée grâce à un dispositif de contrôle rigoureux mis en place par la direction du Commerce intérieur. En ce qui concerne l’approvisionnement de la ville en oignons et en pommes de terre, un agent du ministère du Commerce a tenu à rassurer que les chargements sont en cours d’acheminement vers Touba.