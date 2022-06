Le ministère de l'Intérieur confirmé par les 7 sages : les recours de YAW rejetés (documents)

Après pratiquement quatre heures d’attente dans l’enceinte de la plus haute juridiction qui devait se prononcer sur les trois recours introduits par la coalition Yewwi Askan Wi, les résultats sont finalement sortis. Il a fallu attendre, comme le dit le code électoral, 72h après le dépôt des recours, pour que les sept sages du Conseil Constitutionnel confirment la décision du ministère de l’intérieur qui, à travers la direction générale des élections, avait rejeté la liste des suppléants de la liste proportionnelle de Benno Bokk Yakaar et celle des titulaires de la liste proportionnelle de la coalition Yewwi Askan Wi. En effet, le premier recours portait sur l’arrêt du ministère de l’intérieur, le deuxième sur l’excès de parrains de la coalition Benno Bokk Yakaar et le non-respect de la parité dans la liste de la même coalition.

Une situation inédite selon Déthié Fall, le mandataire national de la coalition Yewwi Askan Wi qui donne rendez-vous prochainement pour la conduite à tenir après concertation des leaders.