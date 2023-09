Le meurtrier des 2 policiers gambiens arrêté à Diouloulou

Fin de cavale pour Oussainou Bojang, le meurtrier des deux policiers gambiens. Dès l’annonce du double meurtre des policiers, le président Adama Barrow a promis une prime d’un million de dalasis à qui aiderait à capturer Bojang, l’auteur de la fusillade. Oussainou Bojang avait « tué sans raison » deux policiers gambiens et fait un blessé, la nuit dernière. C’est finalement en Casamance précisément à Diouloulou qu’il a été arrêté. Les deux policiers tués, Pateh Jallow et Sang Gomez sont membres de la police gambienne de l’unité d’intervention, communément appelée « P.I.U ». Leur collègue Nancy Jawo se trouvait ecore dans un état critique. Le mis en cause a été extradé le jour de son arrestation