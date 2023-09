Le message triste de Maïmouna Bousso pour Jean Paul Dalmeida décédé des suites d’un accident : « Je ne cesse d’entendre ta voix »

L’opposante Maïmouna Bousso n’en revient pas après la mort de Jean Paul Dalmeida, décédé des suites d’un accident. C’est du moins ce qu’elle a fait savoir dans un post paru sur sa page Facebook. In extenso, l’intégralité de sa publication « JP, un ami ,un frère ,depuis l’annonce de cette terrible nouvelle je ne cesse d’entendre ta voix , de me me rappeler ta gentillesse. Nous allons tous y passer un jour, tu avais tellement de choses à faire encore, tellement de projets dans la tête.Que chacun s’y prépare nous partons un à un sans même nous dire au revoir au moment où on s’y attend pas. Mes sincères condoléances à ta famille, tes collègues du cinéma sénégalais et de la mode, à tes amis et à l’ensemble des sénégalais qui aimaient te suivre.Au Revoir Jean Paul D’almeidaRepose en paix_ »