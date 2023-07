Le message puissant de Pape Alé Niang aux « détenus politiques »

Message aux détenus Chers jeunes innocents détenus politiques, Ce message est celui des sénégalais épris de justice et de liberté. Je tenais à vous exprimer tout mon soutien et ma solidarité en ces moments difficiles. Dans le cadre du dialogue national initié par le Président Macky Sall nous avons gardé espoir que lors de cette fête de Tabaski , un pas constructif sera posé en libérant les jeunes innocents sénégalais injustement embastillés. Mais nous nous sommes lourdement trompés. Car l’acte en soi requiert de la grandeur. Retenez devant ces heures sombres de l’histoire politique du Sénégal vous êtes courageux et admirables, car vous avez osé vous lever pour défendre vos droits fondamentaux et exprimer vos convictions, même lorsque cela vous a valu d'être emprisonnés. Votre sacrifice et votre détermination à poursuivre le combat pour un Sénégal véritablement démocratique malgré les épreuves sont une source d'inspiration pour nous tous. Mais également la preuve qu’il nous faut en permanence se battre pour la préservation des acquis démocratiques. Il est tragique de voir que l'exercice pacifique des droits humains puisse conduire à des emprisonnements injustes. Votre incarcération est une violation flagrante de la liberté d'expression et de la démocratie, des principes auxquels nous devrions tous avoir droit. On peut emprisonner un homme mais pas son esprit. Autrement dit l'espoir persiste même derrière les barreaux. La vérité, la justice et la liberté sont des idéaux indestructibles qui transcendent les murs de la prison. Votre voix et vos actions résonnent au-delà de ces murs, touchant les cœurs et les esprits de ceux qui aspirent à un sénégal plus juste. Gardez courage et restez forts. Vous êtes le visage de la résistance et du changement. Votre persévérance est une déclaration puissante contre l'injustice et l'oppression érigée en mode de gouvernance . Ne laissez pas l'obscurité de la détention éteindre la flamme qui brûle en vous. Le jour viendra où la vérité prévaudra, où les barrières tomberont et où vous retrouverez la liberté qui vous est due. Continuez à vous battre avec dignité, avec l'espoir que votre cause juste triomphera. Puissiez-vous trouver la force intérieure pour rester debout, pour tenir bon dans l'adversité et pour croire en un Sénégal meilleur. La lutte pour les droits humains est longue et ardue, mais ensemble, nous sommes plus forts. Vous êtes des héros de la liberté. Les chaînes qui vous entravent aujourd'hui seront brisées demain, et vous émergerez avec la fierté d'avoir défendu vos principes jusqu'au bout. Courage et détermination