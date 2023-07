Le message de Macky Sall aux candidats du Bac

Dans un tweet, le président Macky Sall "souhaite plein succès aux 155 000 candidats du Baccalauréat général avant de rendre hommage aux braves parents et valeureux enseignants." "Je souhaite plein succès aux 155 000 candidats au Baccalauréat général et rends hommage à leurs braves parents et valeureux enseignants. Bon courage ! Ok "