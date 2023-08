Le message de Guy Marius Sagna : "Sonko doit être fier de vous"

« Sonko doit être fier de vous ». C’est du moins ce qu’estime le député Guy Marius Sagna dans un post paru sur Facebook, après le « Concert de casseroles » initié par la plateforme »Chemin de la libération » . « En moins de 24h malgré la très dure répression de Macky Sall sur nous vous l’avez fait. Vous avez montré que nous plions mais nous ne rompons pas. Bravo ! Sonko doit être fier de vous. Restons focus ! », a déclaré le parlementaire élu sous la bannière de la coalition Yewwi Askan Wi (Yaw). Ce dernier ajoute : « L’état de Sonko, de Hannibal Djim et des 1101 détenus politiques (oui, les détenus politiques sont aujourd’hui pas moins de 1101) loin de nous décourager doit nous encourager davantage. » A l’en croire, « La résistance doit être réorganisée, remobilisée, renforcée. Nous n’allons pas abandonner les formes constitutionnelles et traditionnelles de lutte, de résistance malgré les arbitraires interdictions de nos manifestations. Nous allons juste être plus imaginatifs, inventifs dans nos formes de lutte qui vont rester constitutionnelles. » « Ensemble nous allons sortir Ousmane Sonko et ses 1101 codétenus politiques de prison. Ensemble nous allons élire Ousmane Sonko 5e Président de la République du Sénégal. Ensemble nous allons libérez l’Afrique » , conclut Guy Marius Sagna.