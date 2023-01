Le message de Cheikh Oumar Diagne aux Sénégalais après sa libération

Le professeur Cheikh Oumar Diagne s’est fendu d’un post pour remercier les Sénégalais après sa libération, ce mardi 10 janvier 2023. PUBLICITÉ « Merci à tous, aux combattants dans le sentier de la vérité, les jambars du COLIDEP, aux avocats qui se sont engagés bénévolement et à tous ceux qui se sont déplacés pour soutenir, réconforter et assister dans les liens de la détention. Mention spéciale à Me Moussa Sarr et Me Patrick Kabou, qu’Allah vous garde ! Les amis, la famille et les collègues ont été omniprésents, qu’Allah soit satisfait d’eux », a écrit Cheikh Oumar Diagne. Selon Cheikh Oumar Diagne, ses pensées « vont à l’endroit de ces honnêtes citoyens injustement détenus dans les geôles de Macky. « Je rend un vibrant hommage à l’administration pénitentiaire de Sébikotane; ils ont été courtois, corrects et disponibles. Mention spéciale au Chef de Cour, une valeur remarquable, Latsouk Diouf et toute son équipe », ajoute-t-il. D’après lui, il fera une importante déclaration ce lundi 16 janvier 2023.