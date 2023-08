Le leader de Pastef-Saint-Louis arrêté : Les étudiants patriotes dans tous leurs états

Il n’y pas eu certes de manifestations de grande envergure notées dans la journée d’hier, jeudi 3 août, dans la ville de Saint-Louis où règne un calme précaire mais n’empêche, les forces de l’ordre composées des éléments de la Gendarmerie Nationale et de la Police veillent toujours au grain. Cela, au lendemain des affrontements notés à la suite de l’arrestation d’Ousmane Sonko et de son placement sous mandat de dépôt. Des groupes de manifestants ont saccagé récemment le Centre d’état-civil principal des HLM. D’autres manifestants également ont bloqué la circulation la nuit dernière sur les ponts Masseck Ndiaye et Moustaph Malick Gaye où ils ont brûlé des pneus sur la chaussée. Au niveau de l’avenue Général De Gaulle à hauteur du marché Tendjiguène de Sor, à Pikine, à Darou entre autres, des manifestants ont déversé leur colère sur la chaussée en brûlant des pneus. Du côté de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis également, les étudiants patriotes ont délogé souvent leurs camarades après avoir brûlé quotidiennement des pneus sur la RN2. En effet, cet axe routier a été dernièrement le théâtre de rudes affrontements entre étudiants patriotes et gendarmes. Dans ce bras de fer, deux étudiants auraient été arrêtés par les forces de l’ordre avant-hier, mercredi, selon Sudfm.