Le greffier Me Abdoulaye Mboup arrêté par la Sureté urbaine, l’UNTJ interpelle le ministre de la justice Aissata Tall Sall

Quelques heures après l’arrestation de son Secrétaire général chargé de la communication, le greffier Me Abdoulaye Mboup, l’union nationale des travailleurs de la justice (UNTJ) a interpellé le ministre de la justice Aissata Tall Sall. L’union nationale des travailleurs de la justice (UNTJ) invite Madame le Garde des Sceaux, ministre de la justice à mettre tout en œuvre pour la libération immédiate et sans condition de Maître Abdoulaye MBOUP Secrétaire général chargé de la communication de L’UNTJ, qui a fait l’objet d’une arrestation arbitraire, cet après-midi, par la sûreté urbaine. L’UNTJ dénonce cette énième forfaiture contre des greffiers jouissant pleinement de leur privilège de juridiction et dont le seul tort a été de poser des actes syndicaux afin d’apporter leur soutien à un camarade injustement arrêté. Par voie de conséquence, l’UNTJ invite tous les travailleurs de la justice à se dresser comme un seul homme pour faire face et à suivre scrupuleusement les actes syndicaux qui seront immédiatement posés pour la libération de leurs camarades.