Le fisc sénégalais lui réclame 25 milliards FCFA, Cairn Energy dit niet

La compagnie pétrolière Cairn Energy (aussi appelée Capricorn Energy), doit plus de 25 milliards FCFA au fisc sénégalais. Ce, suite à la cessation de ses parts dans le principal projet pétrolier sénégalais, refuse de payer. Le fisc sénégalais réclame plus de 25 milliards de francs Cfa à Cairn Energy. Pour les autorités fiscales, la compagnie pétrolière qui avait cédé ses parts dans les gisements pétroliers sénégalais à Woodside en 2020 doit leur verser de l’argent. Elle leur doit 28.2 millions de dollars au titre des droits d’enregistrement (intérêts et pénalités compris) et 14.5 millions de dollars au titre de l’impôt sur les plus-values immobilières (intérêts et pénalités compris). Au total, c’est la somme de 42,7 millions de dollars que le fisc sénégalais réclame. Soit 25,8 milliards de francs Cfa. Mais, problème, Cairn Energy a annoncé qu’il ne compte pas passer à la caisse. La compagnie basée à Édimbourg estime «qu’aucun droit d’enregistrement sénégalais ni impôt sur les plus-values n’est à payer, sur la base de l’analyse effectuée au moment de la transaction.» Cairn déclare qu’elle continuera de défendre vigoureusement sa position sur cette question, notamment en exerçant ses droits en vertu du contrat de vente pour participer à la défense d’une telle réclamation. En effet, en décembre 2020, Cairn a vendu la totalité de sa participation sur Rufisque Offshore, Sangomar Offshore et Sangomar Deep Offshore (RSSD) à Woodside. Le montant de la transaction se chiffrait à plus de 525 millions de dollars, compte non tenu des paiements conditionnels.