Le film de l'arrestation du Dr Babacar Niang

Son nom a été placé dans cette affaire par deux événements. La première est que Ousmane Sonko a été hospitalisé dans sa structure sanitaire, la clinique «Suma Assistance». La seconde est qu’il a été accusé de négligence, suite à la mort de Doudou Fall Ly, militant de Bamba Fall tué à la Médina lors des manifestations du 16 mars dernier. D’ailleurs, le maire de la Médina avait déjà menacé de porter plainte contre Dr Niang. Deux choses qui avaient placé Babacar Niang dans le viseur du procureur de la République, Abdou Karim Diop. La Sûreté urbaine de Dakar a été actionnée pour le convoquer et l’audition ner. Ainsi, une convocation a été envoyée chez lui. Seulement, le toubib avait complètement disparu. Leurs multiples investigations n’ayant rien donné, les policiers ont compris que Dr Niang avait pris la fuite. Aussi la Sûreté urbaine a-t-elle émis un avis de recherche et d’arrestation contre le propriétaire de la clinique «Suma Assistance». Tous les commissariats et les brigades de police ont été alertés et un système de filature mis en place. C’est ainsi que les gendarmes de Pété ont aperçu un homme correspondant au signalement de Dr Babacar Niang à Médina Ndiathbé (département de Podor, région de Saint-Louis). Après identification, il s’est révélé que l’homme en question était bien le Dr Babacar Niang. Arrêté par les éléments de la brigade territoriale de Pété, il a été acheminé hier, tard dans la soirée, à Dakar, pour être présenté aux enquêteurs de la Sûreté urbaine. L'observateur