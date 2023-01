Le complexe Cheikh Ahmadoul Khadim évalué à 37 milliards F ouvre ses portes

Le khalife général des mourides, Sérigne Mountakha Mbacké, a fixé le 6 février prochain la date d’ouverture du complexe Cheikh Ahmadoul Khadim pour l’éducation et la formation (CCAK-EF) de Touba (centre). Estimé à 37 milliards de francs CFAS, le complexe est financé par les contributions de la communauté mouride et de bonnes volontés. 10 000 apprenants seront accueillis avec des bâtiments administratifs, des infrastructures pédagogiques et sociales. » Sur instructions de Serigne Mountakha Mbacke, l’ouverture officielle de l’université Touba ( Complexe Éducatif Cheikh Ahmadoul Khadim Mbacké de Touba ) est fixée le lundi 6 Févier 2023 inchallah Ci ndigeul Serigne Mountakha Mbacke, Sunu Khalife Yalla nafi yagu tewer . Aamiin. Oubitek université Touba , jap nagnouko Altineh 6 fane ci février 2023 . NB : Rappelons que le coût du projet est évalué à 37 milliards F Cfa. A travers ce bijou, le khalife général des mourides concrétise ainsi l’une des dernières volontés de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul sur terre, » a indiqué Mor Daga Sylla