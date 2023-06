Le communiqué du Procureur Abdou Karim Diop qui irrite Pastef

"Une vaine tentative de manipulation de l’opinion", c'est la lecture que le parti Pastef fait du communiqué du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar, Monsieur Abdou Karim Diop.



"Une manipulation qui peut avoir des conséquences nuisibles pour la démocratie, l'image et l’État de droit du Sénégal à l’étranger", selon les partisans de M. Sonko.



"L’article 11 du Code de procédure pénale qui encadre les sorties de presse du Procureur a été allègrement violé. Par des formules affirmatives et dans un style lapidaire, l’obligation faite à ce magistrat de ne diffuser que des éléments objectifs de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des indices ou charges retenues contre les personnes mises en causes n’a guère été respectée. Ce qui constitue une violation délibérée du principe de la présomption d’innocence. La criminalisation de la manifestation qui est un droit constitutionnel est une attitude dommageable à l’impératif d’allier maintien de l’ordre public et préservation des libertés dans un état démocratique", indique le communiqué du Pastef.