Le collectif interministériel des agents de l’administration réclame une audience avec le Premier ministre

Le collectif interministériel des agents de l’administration à fait face à la presse mardi pour exprimer son ras le bol. Ces travailleurs des différents ministères exigent une audience avec le Premier ministre. Le collectif a mis sur la table 7 points de revendications dont le plus important reste le problème des indemnités de logement. Selon Omar Dramé, coordonnateur dudit collectif : « le collectif interministériel des agents de l’administration avait mis sur la table du gouvernement 7 points de revendications et le pont le plus important c’est la généralisation de l’indemnité de logement qui concerne l’ensemble des travailleurs de l’interministériel. » A l’en croire, « le président de la République avait donné des instructions au premier ministre, Amadou Ba pour qu’ils les reçoivent mais jusqu’à présent, la rencontre n’a jamais eu lieu. C’est pourquoi on se fait entendre pour que vraiment le premier ministre puisse nous recevoir. Le président a donné des instructions et les instructions du président sont à appliquer. Pourquoi le premier ministre tard à nous recevoir ? », sest interrogé Omar Dramé. Il signale aussi que le collectif interministériel des agents de l’administration a tenté d’entrer en contact avec le Premier ministre mais en vain. « Nous avons tenté d’entrer en contact avec les collaborateurs mais nos tentatives pour avoir la date exacte de l’audience avec Amadou Ba sont restées vain. » Ces agents demandent au Premier ministre de les recevoir dans les plus brefs délais. Au cas échéant, ils organiseront une marche et si rien est fait, ils paralyseront complètement l’administration sénégalaise.