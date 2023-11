Le chef de l’Etat a inauguré la Maison des Nations unies de Diamniadio

Le chef de l’Etat Macky Sall a officiellement inauguré la Maison des Nations unies à Diamniadio, en présence de son homologue de la Roumanie, Klaus Werner Iohannis, et de la vice-secrétaire générale de l’Organisation des Nations unies, Amina J. Mohammed, a constaté un reporter de l’APS. Le président de l’Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, la président du Conseil économique, social et environnemental, Abdoulaye Daouda Diallo, des membres du gouvernement, le corps diplomatique et plusieurs autres officiels ont pris part à cette cérémonie d’inauguration.