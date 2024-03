Le cadeau d’au revoir de Macky Sall à la presse sénégalaise

Le président Macky Sall a annoncé un effacement de la dette fiscale contractée par les entreprises sénégalaises de presse qui s’élève à plus de 40 milliards. Les télés et radios vont payer mensuellement 500 mille francs à la Tds à la place du million prévu ! Le chef de l’Etat a rencontré, ce lundi, les membres du Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal (CDEPS).