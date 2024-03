Le budget du ministère des Collectivités territoriales exécuté à 95% en 2023 (officiel)

Le budget 2023 du ministère des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des Territoires a été exécuté à 95%, a révélé, jeudi à Saly (Mbour, ouest), la secrétaire générale dudit ministère, Mame Sané Ndiaye. Mame Sané Ndiaye présidait un atelier de validation du rapport d’activités 2023 et du (PTBA 2024) du ministère. Cette rencontre était destinée à “rendre compte de la mise en œuvre des activités planifiées de l’année passée, dont le taux d’exécution budgétaire est de 95%“, a-t-elle dit. Selon Mme Ndiaye, il a été aussi constaté que ”c’est un ministère de transfert, où l’essentiel des fonds sont transférés à plus de 80% aux collectivités territoriales“. Mame Sané Ndiaye estime que ”le reste du budget devait permettre au ministère de mettre en œuvre des activités d’appui et d’accompagnement”. Pour l’officielle, il faudrait l’élaboration de plus en plus de programmes allant dans le sens de permettre au ministère des Collectivités territoriales de mieux se doter de moyens roulants, mais aussi de motiver et renforcer les capacités de ses agents. Pour 2024, Mme Ndiaye a précisé que le département s’inscrit dans une logique de continuité, à travers des budgets programmes, avec une planification pluriannuelle des activités.