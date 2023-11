Le boss du PSE condamné pour une facture d'hôtel impayée de 21 millions FCFA

Le Boss du PSE a été lourdement condamné pour des factures d’hôtel impayées avec une douloureuse de 21 millions FCFA. Des impayés estimés à plus de 21 millions de FCFA. C’est la raison pour laquelle le BOS du PSE, qui est un mauvais payeur a été lourdement condamné. Las de courir derrière ses factures, l’hôtel King Fahd Palace a porté plainte devant la première Chambre du tribunal civil de Dakar qui a tapé sur les poches du BOS du PSE. En effet, comme indiqué par Libération, dans sa décision du 4 novembre, le tribunal a condamné le BOS du PSE à payer à l’hôtel la somme de 21 167 750 FCFA en principal et celle de 3 millions FCFA à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le tribunal a aussi ordonné l’exécution provisoire sur la totalité du principal. En clair, les comptes du BOS du PSE peuvent être saisis à tout moment.