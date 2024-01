Le TER bloqué : Un individu heurté, à hauteur de Keur Mbaye Fall

Le TER (Train Express Régional) est bloqué, à hauteur Keur Mbaye Fall, à cause d’un accident sur la voie… Le Train Express Régional, qui roulait dans le sens Dakar-Diamniadio, a heurté une personne, à hauteur de Keur Mbaye Fall. Cet accident a occasionné l’arrêt du Train dans cet axe, permettant certainement aux gendarmes et autres sapeurs pompiers de faire les constats d’usage. Aucune infirmation concernant la victime, à en croire notre source, bloquée à bord du train, à l’instar des autres passagers. Le Tain express régional a été inauguré le 27 décembre 2021, et le premier accident enregistré le jeudi 9 février 2023.