Le Soleil : «Une tentative de détournement éventée»

Après quelques semaines d’accalmie, le front social est reparti en ébullition. Dans un communiqué repris par Enquête, le collège des délégués révèle avoir éventé «une tentative de détournement de papier pour une valeur de près de 10 millions de francs CFA». L’auteur du forfait serait, selon ces derniers, le directeur de l’imprimerie qu’il désigne comme l’ami du directeur général du Soleil, Yakham Mbaye, avec qui ils sont en conflit ouvert depuis des mois. «Le collège des délégués se donne le droit de porter l’affaire devant la justice», préviennent les auteurs du communiqué. Qui ajoutent que «dans les jours à venir, le collège des délégués tiendra une conférence de presse pour partager avec l’opinion les actions envisagées dans le cadre de la lutte qui n’a qu’un seul mobile : sauver ce qui peut encore l’être». Le conflit entre le patron Soleil et les délégués a conduit à la suspension pendant quelques jours de la parution du journal. Ces derniers reprochent à Yakham Mbaye de manquer de vision et l’accusent de détournements de fonds et de favoriser ses amis dans sa gestion de l’entreprise.