Le Sénégal parmi les trois pays visés par une campagne de vulgarisation des droits fonciers des femmes

L’Ethiopie, l’Ouganda et le Sénégal ont été choisis pour le déroulement de la campagne internationale ‘’Stand For Her Land’’ (Debout pour réclamer ses terres), en vue d’une ‘’ sécurisation des droits fonciers des femmes ’’, a appris l’APS lundi, des auteurs de ladite initiative.



Au Sénégal, les animateurs de cette campagne d’une durée de cinq ans, veulent ‘’ réduire les gaps entre les lois et les pratiques autour du droit foncier des femmes ’’ et ‘’ engager les communautés locales dans la réalisation des droits fonciers des femmes ’’.



Lancée à l’occasion de la Journée internationale de la femme rurale, célébrée le 15 octobre 2022, cette initiative est soutenue financièrement par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement.



Elle donne l’occasion aux femmes et aux décideurs préoccupés par l’accès des femmes à la propriété foncière, de ‘’ revenir sur les difficultés qu’elles éprouvent surtout en zone rurale pour accéder et contrôler la terre ’’, explique CICODEV Afrique dans un communiqué.



Au Sénégal, la campagne va se dérouler dans 31 communes se trouvant dans les régions de Fatick, Kaolack (centre), Kédougou (sud-est), Saint-Louis (nord), Tambacounda (est) et Thiès (ouest).



‘’ Il s’agira, lors de cette campagne, de contribuer au plaidoyer pour réduire les gaps entre les lois et les pratiques autour du droit foncier des femmes ’’, précise Seynabou Diouf de l’Association des femmes juristes du Sénégal et membre de l’Alliance nationale femmes et foncier (ANFF) du Sénégal.



Dans un communiqué de CICODEV Afrique, l’Institut panafricain pour la citoyenneté, les consommateurs et le développement, Mme Diouf affirme que le plaidoyer va consister aussi à ‘’ engager les communautés locales dans la réalisation des droits fonciers des femmes ’’.



‘’i[La campagne vise à dynamiser l’[ANFFG] pour en faire une plateforme durable en faveur des droits fonciers des femmes, engager et renforcer les parties prenantes en termes de connaissances et de ressources, pour le plaidoyer en faveur des droits fonciers des femmes]i’’, a-t-elle expliqué.



‘’Accaparement des terres à grande échelle’’



L’initiative ‘’Stand For Her Land’’, ou S4HL, ‘’ ambitionne de porter un plaidoyer global, afin de combler le fossé existant entre les lois et les pratiques foncières en vue d’une effectivité et d’une sécurisation des droits fonciers des femmes ’’.



Au Sénégal, elle est dirigée par CICODEV Afrique, qui exerce les fonctions de coordonnateur de l’Alliance nationale femmes et foncier, selon le communiqué.



L’initiative de lancer cette campagne est née de quelques constats, dont le ‘’ faible accès des femmes aux ressources foncières et productives ’’ et ‘’ la raréfaction de la terre qui est une ressource statique ’’.



S’y ajoutent ‘’ l’accaparement des terres à grande échelle, qui réduit les chances d’accès des femmes à la terre ’’ et ‘’ l’ignorance des femmes de leurs droits, des procédures d’acquisition des terres, mais également l’absence de moyens financiers pour la mise en valeurs des parcelles de terres ’’.



‘’Le changement voulu dans le cadre de cette campagne, est de voir les communautés et les femmes (…) conscientes et capables de défendre leurs droits fonciers au regard [des] lois’’, affirme le communiqué.



Les résultats attendus de la campagne S4HL sont essentiellement de deux ordres. D’abord, ‘’ bâtir une alliance nationale femmes et foncier attractive, plus dynamique, résiliente, structurée, indépendante, crédible et résolument engagée à faire valoir le droit des femmes à l’accès et au contrôle de la terre ’’.



Ensuite, assurer l’‘’i[effectivité de la participation des membres de l’[ANFF] aux mécanismes de gouvernance du foncier]i".



Aps