Le Sénégal compte 6000 personnes en détention provisoire

Sur une population carcérale estimée à 15 000 prisonniers, les 6 000 sont en détention provisoire. Une révélation faite par le Secrétaire général de l’Ordre des avocats, Me Ibrahima Ndiéguène. Reprise par Walfadjri, la robe noire a interpellé le ministre de la Justice, Aissata Tall Sall sur cette lancinante question de la détention provisoire, lors de la conférence annuelle des chefs de pariâtes tenue hier à Diamniadio. « En 2023, vous avez eu le courage de vous interroger sur la réduction de la durée de la détention provisoire. Puissent vos assises trouver la solution à ce fléau qui constitue le mal le plus profond de notre système répressif et l’une des causes de la rupture de la confiance du citoyen envers la justice de notre pays », dit-il. Poursuivant, l’avocat est d’avis qu’il est possible de réduire la durée de la détention provisoire « en abolissant les retours de parquet sans fondement légal » et « en bannissant les mandats de dépôts systématiques ».