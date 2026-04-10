Le Sénégal à l'Heure de la Transformation : Une Ambition Économique Éclairée au Cœur de la Diplomatie Internationale

Dans un contexte mondial en perpétuelle évolution, le Sénégal se positionne résolument comme un acteur clé de la transformation économique. Une mission internationale, marquée par des rencontres stratégiques en Turquie, en Chine, en Espagne et au Maroc, s'apprête à ouvrir de nouvelles voies pour notre pays, nos territoires et notre jeunesse.

En Turquie, notre délégation se penchera sur des partenariats innovants autour de l’énergie propre et de la mécanisation de l’agriculture. L’objectif est clair : propulser le Sénégal en tant que pôle d’excellence, en intégrant des équipements modernes et en boostant notre capacité de transformation industrielle.

Cette mission ne se limite pas à des échanges d'idées, mais s'articule autour de projets tangibles. Nous explorerons des opportunités dans le développement immobilier et portuaire, des infrastructures essentielles pour la compétitivité de nos territoires. En effet, un port dynamique et des espaces immobiliers bien pensés sont les fondations d'une économie florissante.

En Chine, la transformation de l’industrie automobile sera au cœur de nos discussions. Un projet ambitieux de 3 000 taxis, 1 000 bus et 1 000 camions électriques est en cours, visant à moderniser notre mobilité tout en soutenant le transport public. Ce programme ne se contente pas de répondre à nos besoins actuels : il promet également de créer des milliers d’emplois durables pour notre jeunesse.

En Espagne, nous finaliserons l'accord Gros Bleu, tout en ouvrant la voie à des salons internationaux dédiés à l’énergie et à l’eau. Ces secteurs, vitaux pour notre souveraineté économique, nécessitent des investissements et des innovations constantes.

À Meknès, au Maroc, notre participation au Salon international de l’agriculture sera l’occasion de mettre en avant notre expertise. Renforcer les échanges entre professionnels et valoriser le savoir-faire sénégalais à l'international sont des missions essentielles pour notre agriculture moderne.

Le Sénégal avance, construit et se réinvente avec méthode, ambition et confiance. Notre avenir repose sur des piliers solides : l’énergie, l’agriculture moderne, l’industrie, l’innovation et le génie de nos talents nationaux.