Le Secrétaire général du Sames sur l'arrestation du Dr Babacar Niang: "on protégera les nôtres"

Le Secrétaire général du Syndicat Autonome des Médecins, Pharmaciens et Chirurgiens-dentistes du Sénégal (SAMES) est monté au créneau après l'arrestation du Docteur Babacar Niang, patron de la clinique SUMA Assistance, suite à l'hospitalisation du leader de l'opposition Ousmane Sonko dans son établissement de jeudi dernier à hier mardi. "On protégera les nôtres... Quoiqu'il en coute... Force et Honneur!", a-t-il écrit sur sa page Facebook.