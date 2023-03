Le SYTJUST n’est pas en grève, déclare le SG El Hadji Malick DIOP

Les travailleurs de la Justice, dans leur majorité, assurent le fonctionnement du service public de la Justice. Pour cause, le Syndicat des Travailleurs de la Justice (SYTJUST) n’est pas en grève, informe le Secrétaire général national Me El Hadji Ayé Boun Malick DIOP. Dans un communiqué, il renseigne « que les justiciables peuvent aller sans souci auprès des Cours et Tribunaux se faire délivrer les documents ou obtenir les renseignements dont ils ont besoin ». « Il n’y a aucune difficulté pour les dépôts de requêtes, la délivrance des décisions de Justice, de casiers judiciaires, de certificats de nationalité, du registre de commerce ou pour toutes autres diligences », a dit Me Diop. Par ailleurs, poursuit-il, à part un dysfonctionnement mineur, « toutes les audiences se tiennent normalement sur toute l’étendue du territoire national ».