Le SAES menace de ne pas valider l’année académique sans enseignements en présentiel

Le Syndicat Autonome de l’Enseignement Supérieur (SAES) a fait part de sa ferme intention de résister à la tutelle si celle-ci ne décrète pas la réouverture des universités. Cette annonce a été faite lors de la conférence nationale des sections du SAES qui a réuni toutes les entités du syndicat à l’Ecole Polytechnique de Thiès pour élaborer un plan d’actions. Le syndicat a déclaré que ni les diplômes, ni l’année académique ne seront validés tant que les cours en présentiel ne reprennent pas. Les enseignants, faisant valoir leur droit à l’autonomie, ont affirmé qu’aucune évaluation, aucune validation d’enseignement, aucune délivrance de diplôme ne pourra être effectuée sans leur participation et sans que les enseignements soient dispensés aux étudiants. Le mot d’ordre d’arrêt des cours en ligne pour les universités fermées est donc maintenu. Le SAES ne s’est pas arrêté là et a exigé la réouverture immédiate des universités ainsi que leur sécurisation pour permettre le déroulement des cours en présentiel, conformément aux maquettes pédagogiques. Le syndicat a également rappelé à ses membres leurs responsabilités, en vertu des libertés académiques, de ne pas soumettre les étudiants à des évaluations si les enseignements ne sont pas effectués et si les conditions de fiabilité ne sont pas remplies pour ces mêmes évaluations, comme rapporté par le site Walf-groupe.com.