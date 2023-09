Le Real Madrid a trouvé son sauveur, la Turquie s’amuse de Mauro Icardi

Vinicius Jr va faire son grand retour, le loupé de Mauro Icardi et Manchester United se relance bien, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. Vinicius Jr reprend du service Au Real Madrid, le sauveur arrive «à la rescousse», comme le placarde Marca sur sa couverture. Et évidemment, c’est Vinicius Jr qui revient de blessure. «Il revient après une absence de quatre matches. Le Brésilien veut mener la réaction des Madrilènes après le désastre du derby. Carvajal est également de retour et Arda Güler est à nouveau blessé.» Même son de cloche pour AS qui reprend exactement ce titre : «Vinicius à la rescousse» des Merengues ! Une bonne nouvelle pour la Casa Blanca qui se cherche un leader offensif depuis la blessure du Brésilien. Le raté d’Icardi fait parler En Turquie, on prend des nouvelles de Mauro Icardi qui fait la Une de Fotomaç ce matin ! Hier, l’Argentin a voulu imiter le célèbre pénalty manqué par Henry et Pirès à Arsenal et il a réussi, puisque son coéquipier lui a donné la balle sur le pénalty, Icardi a manqué le cadre alors que le but était vide ! Mais ça n’empêche pas Fotomaç d’estimer qu’«Icardi est le roi !» «Galatasaray a battu Istanbulspor 1-0 grâce à un but de son meilleur buteur, Icardi, et prend la tête avec un match d’avance.» Le loupé de l’Argentin ne restera pas dans les mémoires car il a su se rattraper par la suite et permettre à son équipe de gagner ! Le principal est là ! Casemiro soulage Manchester United En Angleterre, Manchester United s’est offert un bon bol d’air en Carabao Cup. En effet, les Red Devils ont torpillé Crystal Palace (3-0). Et un homme s’est particulièrement distingué avec un but et une passe décisive pour Anthony Martial, c’est Casemiro ! Forcément, la presse du royaume lui rend un bel hommage ce matin comme le Daily Star qui fait dans le jeu de mot avec le Brésilien en placardant que c’est «le meilleur scénario» et ça fait du bien dans les têtes mancuniennes. Même chose pour le Daily Express, qui estime que Casemiro prend «l’affaire en main», cette envie de lancer définitivement cette saison.