Le Prodac au coeur d'un porno divulgation

Le Prodac au cœur d’un scandale financier non élucidé, est cette fois-ci éclaboussé par une affaire de pronodivulgation. Le site du Prodac a fait l’objet d’une cyberattaque. Victime d’un acte de divulgation de photos intimes, les comptes du Prodac ont été également supprimés. Pire, les configurations du profil et de la page ont été modifiées. Le Prodac a saisi la DSC d’une plainte contre X pour accès et maintien frauduleux dans un système informatique et entrave au bon fonctionnement d’un système informatique, rapporte Les Echos. Les dégâts ont été constatés le vendredi 18 août dernier. Actuellement, les services techniques du Prodac n’ont plus accès à leur page Facebook et sont confrontés à des restrictions qui empêchent de reprendre le contrôle total de son fonctionnement. Une enquête est ouverte